В Уфе врачи спасли жизнь беременной женщине с сердечной недостаточностью

В Уфе врачи оказали помощь беременной женщине, у которой было редкое заболевание. Молодая женщина на последнем месяце беременности столкнулась с проблемами со здоровьем — она страдала от одышки и общей слабости. Врачи РКБ имени Куватова направили её для дальнейшего обследования в кардиоцентр, подозревая сердечную недостаточность.

Диагноз подтвердился при проведении эхокардиографии. Врачи решили провести экстренное кесарево сечение, чтобы госпитализировать пациентку.

На протяжении трёх недель женщина находилась под наблюдением кардиологов под руководством Люции Газизовой. В процессе лечения специалисты из республиканского центра обменивались опытом с ведущими экспертами из федеральных медицинских учреждений.

Как отметила главврач центра Ирина Николаева, такие случаи сердечной недостаточности на поздних сроках беременности встречаются очень редко — один на 3000 людей. Благодаря профессионализму врачей и стойкости женщины она смогла вернуться домой к своему малышу.