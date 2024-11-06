В Уфе на здании колледжа появилась мемориальная доска в честь бойца СВО

На здании Автотранспортного колледжа в Уфе установили мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга выпускнике учебного заведения. Уроженец Абзелиловского района Айгиз Ирназаров после окончания колледжа в 2021 году посвятил себя служению Родине.
С началом специальной военной операции был в рядах армии. Погиб в августе 2022-го. Награжден орденом генерала Шаймуратова, медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и орденом Мужества посмертно. В митинге участие приняли родственники Айгиза, преподаватели, студенты колледжа, ветераны боевых действий.