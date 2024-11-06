В Уфе клиент избил работника на автомойке

В Уфе недовольный клиент автомойки напал на 23-летнего работника. Молодой человек был госпитализирован с серьезными травмами. Как выяснили правоохранительные органы, причиной конфликта стало недовольство клиента качеством работы автомойщика.

В ходе словесной перепалки мужчина, которому 33 года, начал избивать работника. Другие сотрудники пытались разнять их, после чего агрессор покинул место происшествия. Потерпевший вернулся домой, но на следующее утро почувствовал себя хуже и вызвал скорую помощь.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему назначена подписка о невыезде.