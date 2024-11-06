Жителям Башкирии рассказали, как распознать поддельные квитанции ЖКХ

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Внешне они могут быть похожи на настоящие, однако реквизиты будут отличаться. Есть множество деталей, которые могут выдать аферистов.
Поддельная и настоящая квитанции с виду один в один. При беглом взгляде различить их не получится. Тут, как говорят специалисты, нужно вчитываться. Точными могут быть адрес и имя адресата. Все остальное может быть указано с ошибками. Ключевое различие – это именно данные лицевого счета. Средства уйдут на карту мошенникам. А при оплате через QR-код аферисты могут перенаправить на фишинговый сайт. И таким образом будут украдены еще и личные данные, в том числе доступ к банковскому приложению. Обезопасить себя можно несколькими способами, рассказали в Едином информационно-расчетном центре республики.
Можно заказать через офис или сайт отправку электронных квитанций. Они будут приходить на указанный адрес электронной почты, что, как говорят в ЕИРЦ, не только удобно, но и экологично.
В республике массовых жалоб от потребителей касаемо получения поддельных квитанций пока не поступало. Впрочем, жители продолжают обращать внимание на случаи так называемой агрессивной рекламы. К примеру, уже не первый год в почтовых ящиках можно увидеть квитанции на оплату услуг по обслуживанию газового оборудования. В самих квитанциях мелким шрифтом указано, что платить необязательно. Но некоторые, в особенности пенсионеры, все же платят по привычке.
В любом случае всё нужно тщательно перепроверять. В качестве эталона можно держать квитанцию, в подлинности которой житель точно уверен. Сверка не будет лишней и поможет сберечь собственные средства.