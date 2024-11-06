В Уфе прошла Университетская лига научных битв

В городе состоялся региональный этап конкурса, где шесть ученых со всей России рассказали о своих исследованиях и поборолись за выход в финал, который пройдет в Конгрессе молодых учёных в «Сириусе».
На выступление каждого участника было отведено 10 минут. За это время они делились своими научными работами, превращая сложные темы в понятные и увлекательные рассказы. Победителя определили по громкости аплодисментов, которую измерили шумомером. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.
В Уфе Университетская лига научных битв проходит в третий раз. Это всероссийский проект, который реализуется вместе с Министерством образования и науки России. В числе заявленных тем – защита клеток от генетических повторов, особенности творчества Сергея Довлатова, создание продуктов для аллергиков, кибербезопасность, робототехника и психология беременности.