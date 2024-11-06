В Уфе прошла экскурсия для гостей республики

«Яркие выходные на Урале» и «Вагон знаний». 600 гостей из Ульяновска, Самары и Тольятти познакомились с родиной «северных амуров» – Уфой. За один день они узнали больше об истории, культуре и национальных блюдах Башкортостана.

С 9 утра до 11 вечера взрослых и детей ждала насыщенная программа: посещение лимонария, художественного музея имени Нестерова, Национального музея, а также просмотр спектакля «Урал-батыр» в Башдрамтеатре.