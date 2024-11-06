В Башкирии лишь четверть предприятий получили комплексное экологическое разрешение

Лишь четверть из 121 предприятия республики получили необходимое комплексное экологическое разрешение. А с 1 января следующего года без этого документа производство будет запрещено. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал руководитель Минэкологии Башкортостана Нияз Фазылов.

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) – это, по сути, лицензия или паспорт производства, которое согласовывается с Росприроднадзором, то есть разрешение на ведение деятельности. В документе прописываются все процессы, рассматриваются вопросы и выбросов, и сброса сточных вод, и обращения с отходами. Промышленным предприятиям дали пять лет, чтобы получить разрешение – закон был принят еще в 2019 году. Отсрочки, заверил Нияз Фазылов, не будет