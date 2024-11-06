В Башкирии задержали мужчину за оскорбление инспектора ДПС

В Башкирии был задержан мужчина, который оскорблял инспектора ГИБДД на трассе Уфа-Оренбург. Об этом сообщил в своих соцсетях глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Мужчина, которому ранее уже выписывали штраф за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подошел к полицейскому и начал его обзывать. При этом он игнорировал требования инспектора прекратить агрессивные действия. В итоге сотрудники ГИБДД применили к нему физическую силу и его задержали.