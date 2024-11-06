Лилия Мулланурова назначена главой администрации Белокатайского района

В Белокатайском районе выбрали нового главу муниципалитета. Лилия Мулланурова стала пятой по счету в республике женщиной, которая возглавила администрацию. Закончила Башкирский госуниверситет по специальности башкирский язык и литература, а также Академию госуправления.

Всю жизнь трудилась в Белокатайском районе. На должность по результатам съезда муниципального совета ее утвердил лично Радий Хабиров. Глава региона сегодня находится в рабочей поездке по северо-востоку Башкортостана. По регламенту процесс избрания проходит на конкурсной основе.