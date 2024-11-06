Врачи Уфы остановили «подпитку» опухоли печени у пациента

Врачи Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе помогли пациенту с опухолью печени. Подробности рассказал главный врач медицинского учреждения.
66-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на боль и тяжесть в правом подреберье, ощущение давления в области печени и дискомфорт и тошноту после приёма пищи. В 2014 году у пациента была выявлена гемангиома печени. Это доброкачественная опухоль, которая при этом может иметь ряд неблагоприятных симптомов.
Врачи решили провести эмболизацию артерий, кровоснабжающих опухоль, под контролем CBCT 3D – ангиографии. Это малоинвазивная операция, при которой перекрывается кровоснабжение опухоли, чтобы без «подпитки» остановился ее рост. С помощью микрокатетера в артерию врачи ввели специальные эмболизирующие вещества, блокирующие кровоток в сосуде, питающем гемангиому. Пациент после операции чувствует себя хорошо и наблюдает у хирурга по месту жительства.
Фото: РКБ им. Куватова.