Врачи Уфы остановили «подпитку» опухоли печени у пациента

66-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на боль и тяжесть в правом подреберье, ощущение давления в области печени и дискомфорт и тошноту после приёма пищи. В 2014 году у пациента была выявлена гемангиома печени. Это доброкачественная опухоль, которая при этом может иметь ряд неблагоприятных симптомов.