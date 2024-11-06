В Уфе открылся Пироговский форум травматологов-ортопедов

Мероприятие проходит в Конгресс-холле, в фойе которого производители протезов представили свои изделия. К слову, в этом году в клинике Башгосмедуниверситета появился робот по замене суставов. Он работает сам по компьютерным снимкам. Ошибки и человеческий фактор исключены. Преимущества нового оборудования – исключительная точность при замене суставов, уменьшение кровопотери при операции и ее продолжительности, ускоренное и менее болезненное послеоперационное восстановление пациента.