В Уфе отец пнул сына за случайный толчок брата

В Уфе отец в гневе пнул своего старшего сына из-за того, что тот случайно толкнул младшего брата. Сцена была зафиксирована на камеру в лифте жилого дома на улице Королева и вызвала беспокойство у соседей.
На видеозаписи видно, как семья прощается с бабушкой и ждет лифт. В какой-то момент старший сын, стараясь пройти первым, случайно толкает младшего, который падает на пол. На это отец резко реагирует и пинает старшего сына, от чего тот падает в открытый лифт. Мать пытается защитить старшего, поднимает его и выводит из лифта.
Однако отец продолжает свою «воспитательную беседу» отталкивая жену и выхватывая сына, при этом он использует нецензурные выражения. Затем он садится в лифт и беседа продолжается. В конечном итоге семья выходит из лифта, и на фоне всхлипов младшего сына.