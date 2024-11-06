Жители Уфы и Шаранского района отправили гумпомощь бойцам СВО

Из Шаранского района в зону СВО отправился 23-й гуманитарный конвой. Его собрали жители, студенты, организации, предприниматели муниципалитета. Маскировочные сети, блиндажные свечи, продукты питания, теплая зимняя одежда, постельные принадлежности, автозапчасти, печи, дизельные обогреватели, а также инструменты и медикаменты.

Кроме того, в состав груза вошли полсотни именных посылок и мёд. Преодолеть предстоит порядка 6,5 тыс. километров. С конвоем также к землякам отправился глава муниципалитета Марат Ахмадуллин.