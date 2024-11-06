В Башкирии взрослые люди с инвалидностью могут пройти бесплатную реабилитацию

В Башкортостане инвалиды старше 18 лет могут бесплатно пройти реабилитацию по сертификатам. Это доступно инвалидам трудоспособного возраста II и III групп, а также участникам СВО. Социальное, медицинское и профессиональное восстановление проведут за счет бюджета республики. Всего на эти цели Башкортостан выделит 90 млн рублей.

Разработать коленный сустав после травмы и вернуть радость активного движения помогают регулярные занятия. Гульнара Белицкая – инвалид III группы. У нее врожденный порок сердца, артроз и контрактура сустава. Благодаря процедурам ноги перестали болеть.

Ударно-волновая и механотерапия, массажи и изготовление ортопедических стелек – всё это бесплатно, точнее, за счет республиканского бюджета. В центре соцобслуживания населения Башкортостана Гульнара Белицкая получила сертификат на реабилитацию на сумму почти 53 тысячи рублей сроком действия два месяца.

Частные медорганизации также активно включаются в реестр поставщиков, а значит. возможностей на реабилитацию у инвалидов становится больше. Только за октябрь в эту клинику обратились восемь пациентов с сертификатами.

На сегодняшний день Республиканским центром соцобслуживания населения выданы 393 сертификата общей суммой более 20 млн 600 тысяч рублей. Его обладатели могут обратиться за реабилитационными услугами в 24 организации, которые находятся в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Давлеканово и в селе Бижбуляк.

Сертификаты помогают именно взрослым инвалидам пройти реабилитацию за счет бюджета. Это один из видов поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья. В республике создают доступную среду, помогают инвалидам пройти обучение и найти работу. Эти вопросы глава республики Радий Хабиров держит на контроле.