Спортсмены из Башкирии стали победителями первенства мира по грэпплингу

Спортсмены уфимского клуба «Боец» стали победителями и призерами первенства мира по грэпплингу. Соревнования проходили в столице Казахстана — Астане. Сборная Республики Башкортостан завоевала в общей сложности семь медалей различного достоинства. Из них две золотые и одна серебряная на счету представителей клуба «Боец».

Для уфимской спортсменки Алсу Галиевой этот год складывается очень успешно. В мае на первенстве Европы в Баку она завоевала две медали — золото и серебро. Подобный успех только подстегнул Алсу к новым победам. Первенство мира в Астане стало первым в карьере спортсменки. Шесть лет назад она начала тренироваться, не рассчитывая на высокие результаты. Но довольно быстро стало ясно, что у Алсу большие способности. В Астане она заняла два первых места. Сначала в разделе Grappling, а затем и в Grappling Gi, то есть в кимоно.

В кимоно, если честно, больше приемов, больше техник, больше возможностей. Есть такие приемы, которые сделаешь только в кимоно. Я тренируюсь в обоих разделах, стараюсь изучать оба. Но иногда мне интереснее будто в кимоно работать, потому что там больше возможностей. Алсу Галиева, победительница первенства мира-2024 по спортивной борьбе

Соревнования проходили среди возрастных категорий до 15, до 17 и до 20 лет, а также среди взрослых спортсменов и ветеранов. В турнире приняли участие 1300 спортсменов из 30 стран мира. Еще одним воспитанником тренера Ислама Идрисова, который успешно выступил в Астане, стал Гаджи Гусейнов. 14-летний спортсмен занял второе место в разделе Grappling Gi.

Со мной вышел соперник с первенства России. Я его выиграл там. А тут я сглупил и проиграл ему в итоге. Мне очень понравилось первенство мира. Мне очень понравился Казахстан. Атмосфера была шикарнейшая просто. Гаджи Гусейнов, серебряный призер первенства мира-2024 по спортивной борьбе

Алсу Галиева и Гаджи Гусейнов — воспитанники спортивного клуба «Боец». Еще одним его представителем, который выступил в Астане, стал Даниил Матвеев, он остановился на стадии четвертьфинала. «Боец» — один из самых успешных и результативных клубов Республики. Основатель и старший тренер — Ислам Идрисов. Карьеру наставника начал и его сын — Низам, вице-чемпион России по грэпплингу и победитель первенства мира.

У нас клуб находится в Затоне, и с такого маленького микрорайона вышли чемпионы и призеры мира. Дети приходят к нам с четырех лет, мы набираем с этого возраста. Мы формируем их как спортсменов. Приходят капризные, через полгода готовы рвать и метать. Низам Идрисов, тренер спортивного клуба «Боец», вице-чемпион России по грэпплингу