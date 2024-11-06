Спортсмены из Башкирии стали победителями первенства мира по грэпплингу

Спортсмены уфимского клуба «Боец» стали победителями и призерами первенства мира по грэпплингу. Соревнования проходили в столице Казахстана — Астане. Сборная Республики Башкортостан завоевала в общей сложности семь медалей различного достоинства. Из них две золотые и одна серебряная на счету представителей клуба «Боец».
Для уфимской спортсменки Алсу Галиевой этот год складывается очень успешно. В мае на первенстве Европы в Баку она завоевала две медали — золото и серебро. Подобный успех только подстегнул Алсу к новым победам. Первенство мира в Астане стало первым в карьере спортсменки. Шесть лет назад она начала тренироваться, не рассчитывая на высокие результаты. Но довольно быстро стало ясно, что у Алсу большие способности. В Астане она заняла два первых места. Сначала в разделе Grappling, а затем и в Grappling Gi, то есть в кимоно.
Соревнования проходили среди возрастных категорий до 15, до 17 и до 20 лет, а также среди взрослых спортсменов и ветеранов. В турнире приняли участие 1300 спортсменов из 30 стран мира. Еще одним воспитанником тренера Ислама Идрисова, который успешно выступил в Астане, стал Гаджи Гусейнов. 14-летний спортсмен занял второе место в разделе Grappling Gi.
Алсу Галиева и Гаджи Гусейнов — воспитанники спортивного клуба «Боец». Еще одним его представителем, который выступил в Астане, стал Даниил Матвеев, он остановился на стадии четвертьфинала. «Боец» — один из самых успешных и результативных клубов Республики. Основатель и старший тренер — Ислам Идрисов. Карьеру наставника начал и его сын — Низам, вице-чемпион России по грэпплингу и победитель первенства мира.
Члены клуба «Боец» не намерены останавливаться на достигнутом. Уже в следующем году они планируют вновь штурмовать мировые и европейские соревнования.