В Уфе прошло первенство города по тхэквондо

Мероприятие было посвящено Дню военного разведчика России. В турнире приняли участие более 100 спортсменов от 6 до 17 лет. На церемонии открытия гостей и участников соревнований встречал военный оркестр. В качестве почётных гостей присутствовали ветераны СВО, которые сами активно занимаются спортом.