В Уфе подвели итоги трёхдневного марафона единоборств «ZАщитник»

В столице республики прошел трёхдневный Марафон единоборств «ZАщитник». Проявить себя приехали более 2000 спортсменов — студентов вузов, ссузов, а также школьников из разных регионов России. Проект реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Данное мероприятие стало отборочным этапом XX Международной Спартакиады боевых искусств, которая состоится в Уфе в декабре.

В рамках марафона единоборств прошли соревнования по 15 дисциплинам, среди которых рукопашный бой, поединки с нунчаку, масс-рестлинг, дзюдо и другие. В турнире по армейскому рукопашному бою участвовали спортсмены из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов.

Впервые в рамках спортивного фестиваля лучших выявляли в перетягивании каната. В этом виде состязаний выступили команды из Туркменистана, Таджикистана и Индии.

На церемонии открытия зрители приветствовали организаторов состязаний, почетных гостей, ветеранов боевых действий, представителей спортивных федераций. Соревнования были приурочены ко Дню военной разведки и проходили в Центре спортивной подготовки республики имени Римы Баталовой.

Федерация фиджитал-спорта и дрон-рейсинга республики подготовила площадку, где можно было поиграть в футбол или баскетбол, составить свою команду. И получить представление о работе операторов БПЛА в виртуальном пространстве.

Цель этого марафона не только популяризация спорта и привлечение ребят в единоборства. Но и патриотическое воспитание молодого поколения. На мероприятии была организована мемориальная выставка «Защищая свой Донбасс» памяти Героям России, погибшим на СВО.

В фойе спорткомплекса работала передвижная выставка поискового отряда «Правда». Была организована выставка оружия, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания, где были представлены образцы из России, Румынии, Финляндии и не только.