В Уфе прошёл турнир среди абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках

По спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина — фехтование, проводится у нас за этот год пятый турнир. Это связано с тем, что у нас есть такой замечательный центр. Ни спортсмены, ни тренеры, никто не против для того, чтобы проводить здесь, и надеюсь, что в скором будущем мы переедем в наш центр фехтования и будем проводить там соревнования.

Альбина Давлятова, победительница кубка абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках