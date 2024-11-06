В Уфе прошёл турнир среди абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках

Уфа стала местом проведения первого Кубка абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках. Более 50-ти спортсменов из 12-ти субъектов страны приехали побороться за медали. Турнир проходит в трёх категориях и по трём дисциплинам: шпага, рапира и сабля. Уже известны имена победителей.
Кубок абсолютных чемпионов — всероссийский старт, который проходит впервые в стране. В федерации доверили принимать турнир столице Башкортостана. Только в этом году в Уфе провели сразу пять соревнований по фехтованию на колясках.
В Уфу приехали сильнейшие фехтовальщики страны. Для опытной спортсменки Альбины Давлятовой финал складывался непросто. Сначала она уступала представительнице Москвы 2:10, затем ход встречи перевернулся, и ей удалось одержать победу с минимальным преимуществом 15:14. Так Давлятова пополнила свою копилку наград золотой медалью в сабле.
В первые дни фехтовальщики разыгрывают награды в личном зачёте, после стартуют бои в команде. Максим Шабуров из Новосибирска чаще выступает в состязаниях в шпаге, но на уфимском старте отличился и в сабле. В его спортивной карьере немало побед, взять даже Паралимпиаду в Токио, где спортсмен завоевал золотую и серебряную медали. В Уфе он соревнуется сразу в трех видах оружия.
Башкирские фехтовальщики традиционно становятся лучшими. А побеждать дома вдвойне приятнее. 15:13 — с таким счётом одержал победу ещё один представитель республики Тимур Хаматшин. В финале он одолел соперника из Череповца.
Впереди у фехтовальщиков еще три соревновательных дня. В конце турнира определят лучших в команде.