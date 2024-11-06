В Уфе прошёл турнир среди абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках

Уфа стала местом проведения первого Кубка абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках. Более 50-ти спортсменов из 12-ти субъектов страны приехали побороться за медали. Турнир проходит в трёх категориях и по трём дисциплинам: шпага, рапира и сабля. Уже известны имена победителей.

Кубок абсолютных чемпионов — всероссийский старт, который проходит впервые в стране. В федерации доверили принимать турнир столице Башкортостана. Только в этом году в Уфе провели сразу пять соревнований по фехтованию на колясках.

В Уфу приехали сильнейшие фехтовальщики страны. Для опытной спортсменки Альбины Давлятовой финал складывался непросто. Сначала она уступала представительнице Москвы 2:10, затем ход встречи перевернулся, и ей удалось одержать победу с минимальным преимуществом 15:14. Так Давлятова пополнила свою копилку наград золотой медалью в сабле.

По спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина — фехтование, проводится у нас за этот год пятый турнир. Это связано с тем, что у нас есть такой замечательный центр. Ни спортсмены, ни тренеры, никто не против для того, чтобы проводить здесь, и надеюсь, что в скором будущем мы переедем в наш центр фехтования и будем проводить там соревнования.

Альбина Давлятова, победительница кубка абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках

В первые дни фехтовальщики разыгрывают награды в личном зачёте, после стартуют бои в команде. Максим Шабуров из Новосибирска чаще выступает в состязаниях в шпаге, но на уфимском старте отличился и в сабле. В его спортивной карьере немало побед, взять даже Паралимпиаду в Токио, где спортсмен завоевал золотую и серебряную медали. В Уфе он соревнуется сразу в трех видах оружия.

Ваш город рапирный. У вас есть такой замечательный спортсмен Нагев Никита, он очень хороший фехтовальщик, мы вместе с ним ездили в Токио, только я по шпаге, он по рапире. И он очень хороший рапирист, каждый раз, когда я с ним фехтую, мне прям хочется еще раз пофехтовать.

Максим Шабуров, победитель кубка абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках
Фото №1 - В Уфе прошёл турнир среди абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках

Башкирские фехтовальщики традиционно становятся лучшими. А побеждать дома вдвойне приятнее. 15:13 — с таким счётом одержал победу ещё один представитель республики Тимур Хаматшин. В финале он одолел соперника из Череповца.

Это большая ментальная работа, всё у нас закладывается с мыслей. Прорабатывание того, что ты достоин, что ты много работал и надо прийти в этот день, хорошо выполнить свою работу поэтапно, шаг за шагом, и результат не заставит себя долго ждать.

Тимур Хаматшин, победитель кубка абсолютных чемпионов по фехтованию на колясках

Впереди у фехтовальщиков еще три соревновательных дня. В конце турнира определят лучших в команде.

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