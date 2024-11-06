В Башкирии осудят пьяного водителя, сбившего трехлетнего ребенка

В Башкирии начато судебное разбирательство по делу о смерти трехлетнего ребенка в результате ДТП. Как сообщили в Следственном комитете республики, мужчина стал виновником трагедии и сейчас находится под следствием.

Инцидент произошел 24 августа: находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав, мужчина управлял трактором в селе Юлдыбаево. Во время движения он выехал на обочину и сбил трехлетнего мальчика, после чего покинул место аварии. К сожалению, ребенок получил серьезные травмы и скончался.