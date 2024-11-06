Шахматистка из Башкирии выиграла бронзу чемпионата мира

Турнир среди юношей и девушек до 18 лет проходит в Бразилии. Лейла Табермакова стала третьей на первенстве мира по решению шахматных композиций в группе юниорок до 16 лет.

Между тем в Самарской области стартовало Первенство Приволжского Федерального округа среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Республику Башкортостан представляет делегация из 39 спортсменов разных возрастов, городов и шахматных клубов. В том числе из Уфы, Стерлитамака, Мелеуза, Благовещенска, Туймазов. Соревнования продлятся до 14 ноября. Призеры получат право участия в «Высшей лиге» Первенства России в 2025 году.