Новые ФОК и дом культуры: Радий Хабиров посетил северо-восток Башкирии

В Белокатайском районе в следующем году построят спорткомплекс, а в Новомуслюмово в Мечетлинском районе возводится дом культуры, глава республики уже посещал этот населенный пункт, и объект возводится по его поручению. Как идёт ход работ, сегодня рассказали Главе Башкортостана во время рабочей поездки в северо-восточные районы.

Как правило, процедура назначения глав муниципалитетов проходит без участия руководителя региона. Но сегодня редкий, особый случай. Четыре года назад точно так же Радий Хабиров присутствовал на представлении первой в республике женщины, вставшей у руля Кигинского района. Сегодня муниципальный совет соседнего Белокатайского района избрал руководителем администрации Лилию Мулланурову. Она стала пятой по счету женщиной — главой муниципалитета.

Новая глава начнется и в жизни самого района. По поручению Радия Хабирова, весной в Новобелокатае проведут выездное заседание правительства. На повестке будет развитие муниципалитета. Необходимо навести порядок в сфере ЖКХ, делать дороги. В частности, нужно подавать заявки на участие в программе фонящих дорог, выбирать которые будут местные жители.

Одной из первых задач, которая ляжет на плечи новоиспечённого руководителя района, станет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Он заменит единственную в райцентре спортшколу, условия в которой оставляют желать лучшего.

На первый взгляд в основном спортзале неплохие условия. Здесь и большая площадка для игровых видов спорта, и даже хороший ринг, чтобы готовить будущих бойцов. Однако вот уже целый год никакие занятия здесь не проводят. Тренироваться здесь небезопасно. Ангар находится в аварийном состоянии. К соревнованиям спортсмены готовятся в спартанских условиях.

ФОК будет модульным. Его строительство начнут в следующем году. Наставникам спортсменов Радий Хабиров рекомендовал участвовать в программе «Сельский тренер», чтобы получить 1 млн рублей в качестве поддержки.

А вот открытия этого объекта с нетерпением ждут жители села Новомуслюмово соседнего Мечетлинского района. Многофункциональный дом культуры начали строить в этом году. Его возводят на месте старого здания, которое из-за ветхости были вынуждены снести. Пока коллективы занимаются где придётся, но уже в следующем году новый СДК должен распахнуть свои двери.

Жители лично поблагодарили главу республики за новый объект. Опорой экономического развития Мечетлинского района стал санаторий «Карагай». В этом году ему исполнилось 55 лет. Здравница находится в одном из самых живописных мест республики и активно принимает не только местных жителей, но и гостей из соседних областей. На текущий момент бизнес-план уже выполнен на 140%.

За годы работы «Карагай» стал многопрофильным учреждением, в котором трудятся замечательные специалисты, созданы все условия для эффективного лечения с опорой на передовые методы реабилитации. Уникальные целебные свойства башкирской природы, широкий спектр и высокое качество услуг, достойный сервис принесли вам заслуженный успех и признание. Сегодня мы говорим спасибо всем, кто своим трудом, высоким профессионализмом внёс большой вклад в развитие одной из жемчужин санаторно-курортной отрасли Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В санатории не только сохраняют традиции, но и активно внедряют современные технологии. Две пятерки — это не только возраст, но и оценка труда местных работников. Ну а власти окажут любую поддержку. Долгие годы северо-востоку республики уделялось не самое пристальное внимание.