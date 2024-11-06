Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Новобелокатае

В селе Новобелокатай Глава Башкортостана встретился с семьями погибших участников спецоперации — Айдара Хусаинова, Василия Колобова, Ильсура Якупова, Анатолия Лыкова, Юлиана Швидко. Радий Хабиров выразил соболезнования и передал близким воинов ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы были удостоены посмертно за мужество и героизм.
Он напомнил, что в Башкортостане действуют 40 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, ну а в Республиканском кардиоцентре родители погибших солдат могут пройти курс лечения. Администрации Белокатайского района он поручил держать ситуацию на контроле, оказание необходимой помощи военнослужащим и их родным.
Глава Башкортостана также встретился с семьями погибших военнослужащих из Мечетлинского района. Были близкие Чингиза Латыпова, Никиты Перевышина, Вадима Галлямова, Эльдара Хисамова, Роберта Усманова, Альберта Шарафутдинова, Вадима Тунаева, Ивана Лаврова и Мухаметьяна Абдрашитова. Руководитель региона выразил соболезнования и передал семьям погибших героев ордена генерала Шаймуратова, которых они были удостоены посмертно за мужество при выполнении боевых задач.