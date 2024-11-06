Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Новобелокатае

Ваши дети — настоящие герои, которые с честью исполнили свой долг. Мы все ими гордимся. И скорбим вместе с вами. Наша главная задача — всегда помнить о воинах, отдавших свои жизни за Родину, окружать их родных вниманием и заботой. Поддержка семей наших военнослужащих находится под моим личным контролем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан