В Башкирии программу «Рекрут» продлили до 31 декабря

Такое решение приняли из-за большого количества заявлений. За два месяца действия программы выплаты получили уже более 1600 человек.

Напомним, 50 тысяч рублей получат волонтеры, которые помогут гражданам заключить договор с Министерством обороны России. Для участия в нем активист и потенциальный кандидат, достигшие 18-летнего возраста, должны вместе прийти в ближайшее отделение ДОСААФ, заполнить документы и обратиться в военкомат.