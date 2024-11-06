В Башкирии впервые заморозили раковую опухоль

Раньше эта операция, она и сейчас остается, для достаточно больших процессов. Мы можем на роботе ее удалить, тогда будет четыре, например, разреза, где-то 1,5 см. Сейчас это один прокол иглы и замораживание опухоли. Это возможно у пациентов, у которых небольшие опухоли, поэтому мы обращаем внимание на то, что приходить надо раньше. И второе — это у тех, у кого невозможно хирургическое вмешательство, тех, кого мы не можем прооперировать по их функциональным показателям.

Артур Авзалетдинов, заведующий торакальным хирургическим отделением клиники БГМУ, доктор медицинских наук