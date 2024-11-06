В Башкирии впервые заморозили раковую опухоль

В Башкортостане впервые попробовали заморозить раковую опухоль — это новый для медиков республики метод лечения онкологии. Специалист из Санкт-Петербурга провел мастер-класс. Раковые клетки прижгли замороженной иглой под минус 200 градусов. Башкирские специалисты обучились новой методике.
Но для убийства раковых клеток в легком достаточно ледяного шарика диаметром примерно 3 сантиметра. Острие иглы — оружие от страшной болезни. На ее конце формируется шарик, температура которого ниже двухсот градусов по Цельсию.
Из холода в жар — вот главный принцип методики лечения криоабляции. Так погибают раковые клетки. На операционном столе проходит ювелирная работа, поэтому важно видеть, что происходит внутри организма.
Благодаря роботизированной географической установке можно выполнить не только просвечивание в режиме реального времени. Она оснащена современным цифровым детектором. С поворотом С-дуги вокруг пациента врачи получают полную информацию о лёгком.
Ангиограф за счет 3D-съемки проводит сканирование. С помощью дополненной реальности врачи могут попасть иглой в опухоль размером от 5 миллиметров, которую впоследствии замораживают. Дальше она перестает расти — разрушается. Химиотерапию в этом случае проводить уже не нужно.
Эти технологии Клиника БГМУ стала внедрять и активно развивать одной из первых в стране. Также их практикуют в научно-исследовательских центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Подобные технологии уникальны, но важно и сознательное отношение к своему здоровью — чем раньше обнаружат заболевание, тем выше шансы на выздоровление.