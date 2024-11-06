В Башкирии впервые заморозили раковую опухоль

В Башкортостане впервые попробовали заморозить раковую опухоль — это новый для медиков республики метод лечения онкологии. Специалист из Санкт-Петербурга провел мастер-класс. Раковые клетки прижгли замороженной иглой под минус 200 градусов. Башкирские специалисты обучились новой методике.

Но для убийства раковых клеток в легком достаточно ледяного шарика диаметром примерно 3 сантиметра. Острие иглы — оружие от страшной болезни. На ее конце формируется шарик, температура которого ниже двухсот градусов по Цельсию.

Раньше эта операция, она и сейчас остается, для достаточно больших процессов. Мы можем на роботе ее удалить, тогда будет четыре, например, разреза, где-то 1,5 см. Сейчас это один прокол иглы и замораживание опухоли. Это возможно у пациентов, у которых небольшие опухоли, поэтому мы обращаем внимание на то, что приходить надо раньше. И второе — это у тех, у кого невозможно хирургическое вмешательство, тех, кого мы не можем прооперировать по их функциональным показателям.

Артур Авзалетдинов, заведующий торакальным хирургическим отделением клиники БГМУ, доктор медицинских наук

Из холода в жар — вот главный принцип методики лечения криоабляции. Так погибают раковые клетки. На операционном столе проходит ювелирная работа, поэтому важно видеть, что происходит внутри организма.

Благодаря роботизированной географической установке можно выполнить не только просвечивание в режиме реального времени. Она оснащена современным цифровым детектором. С поворотом С-дуги вокруг пациента врачи получают полную информацию о лёгком.

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Такие возможности есть, в принципе, и у обычных томографов, но уникальность заключается в том, что эта система превращает тело пациента в такое стереотаксическое пространство, в котором мы используем еще технологии дополненной рентгеноскопии, то есть мы можем прочертить траекторию какую-то, внутрисосудистую или через кожу, и использовать траекторию в режиме дополненной рентгеноскопии и проводить какие-то лечебные, диагностические вмешательства.

Павел Балахнин, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Ангиограф за счет 3D-съемки проводит сканирование. С помощью дополненной реальности врачи могут попасть иглой в опухоль размером от 5 миллиметров, которую впоследствии замораживают. Дальше она перестает расти — разрушается. Химиотерапию в этом случае проводить уже не нужно.

Эти технологии Клиника БГМУ стала внедрять и активно развивать одной из первых в стране. Также их практикуют в научно-исследовательских центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Подобные технологии уникальны, но важно и сознательное отношение к своему здоровью — чем раньше обнаружат заболевание, тем выше шансы на выздоровление.

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