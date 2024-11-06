В Уфе продолжается ремонт мечети «Хакимия», расположенной по улице Мустая Карима. Она была построена в 1908 году. Через какое-то время помещение отдали предпринимателям — разные организации сменяли здесь друг друга.

Верующим мечеть вернули в начале 90-х. В последние годы здание реставрируется, с помощью благотворителей удалось вернуть срезанные когда-то минареты, установить купола. В ближайшее время привезут ковры, сделанные на заказ в Турции. Можно сказать, что ремонт в мечети вышел на финишную прямую.