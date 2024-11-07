В Уфе завершился фестиваль «Танец – душа народа»

В Уфе прошёл концерт гаскаровцев и ансамбля танца из Дагестана «Лезгинка». Совместным выступлением артистов завершился фестиваль хореографического искусства народов России «Танец – душа народа».

Об этом сообщили на пресс-конференции, на которой обсудили актуальные вопросы народно-сценического танца в реалиях современности, а также подвели итоги фестиваля. Организаторами мероприятия стали ансамбль имени Гаскарова и компания «Уфанет». Проект стал прекрасной возможностью показать богатую культуру прославленных коллективов страны в Уфе.