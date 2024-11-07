В Уфе уволили водителя автобуса за грубое обращение с подростком

В соцсетях появились кадры, на которых водитель маршрута № 277 делает замечание подростку за то, что тот попытался оплатить проезд с помощью карты школьника. В результате Министерство транспорта Башкирии и городская администрация приняли меры. Водителя уволили за неподобающее поведение.
В ведомстве напомнили, что с 2019 года в Башкортостане действует единая транспортная карта «Алга» для всех видов общественного транспорта. К ноябрьскому сроку 2024 года к ней подключатся все 67 компаний-перевозчиков, включая «Арбат+». Жители региона могут оплачивать проезд наличными, банковскими картами, картой «Алга» или картой школьника.