Ночной клуб в Башкирии «заминировал» нетрезвый мужчина под видом генерала

В Стерлитамаке нетрезвый мужчина решил «заминировать» ночной клуб, притворившись генералом. Поздно вечером в полицию поступил анонимный звонок о якобы взрывном устройстве, оставленном в одном из клубов. Оперативные службы немедленно выехали на место для проверки информации и поиска звонящего.

При осмотре заведения и его окрестностей с помощью служебных собак никаких подозрительных предметов не оказалось. В результате полицейские задержали мужчину. Им оказался 29-летний безработный местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что хотел проверить, насколько эффективно работают экстренные службы, и сожалел о своем поступке, утверждая, что не собирался создавать панику. В отношении него был составлен административный протокол. Ему грозит штраф.