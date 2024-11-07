В Уфе сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в подрыве поезда

Спецслужбы задержали мужчину, который подорвал поезд в Уфе. Инцидент произошел в ночь на 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. В результате взрыва с рельсов сошло 22 вагона с углем, большинство из них перевернулось. Кроме того, пострадали опоры, контактная сеть и само железнодорожное полотно.