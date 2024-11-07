Дом культуры на северо-востоке Башкирии сдадут через год

В Мечетлинском районе активно идёт строительство многофункционального дома культуры. Ранее учреждение пообещал местный жителям Глава Башкирии.
Дом культуры появится в селе Новомуслюмово. Именно там в 2021 году произошла авария с пятью пострадавшими. Телега ехала на праздник «Кукушкин чай», когда в неё врезался автомобиль.
Местные жители также пожаловались на отсутствие своего дворца культуры – ветхое задние тогда уже пять лет стояло закрытым, из-за этого проводить праздники приходилось в соседнем селе. Радий Хабиров поручил решить этот вопрос и начать строительство современного дворца культуры.
Строительство идет полным ходом и завершится следующим летом. На площади почти 900 квадратных метров откроют зрительный и хореографический залы, библиотеку, помещение для занятия физкультурой, драматический кружок, занятия по аэробике. В среду, 6 ноября, во время рабочей поездки по северо-востоку республики Радий Хабиров осмотрел ход стройки и остался доволен.
Фото: bashinform.ru