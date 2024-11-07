Дом культуры на северо-востоке Башкирии сдадут через год

Когда я смотрел видео аварии, в душе было ощущение какого-то сюрреализма и жалости... Слава богу, никто не погиб, но практически все, кто был на подводе, сильно пострадали. Злосчастный клуб, который развалился и стоит закрытый, начнём строить в этом году. В нашей республике мы своих не бросали и не бросаем!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан