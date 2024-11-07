В Башкирии благодаря конкурсу «Трезвое село» появилась ещё одна спортплощадка

В Аургазинском районе появилась новая универсальная спортивная площадка. Она находится в селе Степановка возле школы. Теперь местная детвора сможет играть там в мини-футбол, баскетбол, волейбол, хоккей.

Год за годом проект становится более популярным и выходит за пределы республики. Опытом Башкортостана интересуются соседние регионы. В этом году Агентство стратегических инициатив включило конкурс «Трезвое село» в топ-1000 «Сильных идей нового времени» по направлению «Качество жизни населения».