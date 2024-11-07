900 единиц техники борются со снегом на дорогах Башкирии

В Башкирии активная борьба со снегом ведется с помощью 900 единиц специализированной техники на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. В связи с сильными снегопадами профильные службы работают в усиленном режиме.
Как сообщила исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, для обеспечения проезда на региональных дорогах было использовано 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Ситуация находится под круглосуточным контролем и мониторингом.
Фото: администрация г.Уфы.