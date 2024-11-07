В Уфе количество отравившихся на заводе увеличилось

Продолжается расследование группового отравления на одном из заводов Уфы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Стало известно, что количество госпитализированных с признаками отравления выросло до 14 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего на плохое самочувствие после обеда в столовой пожаловались 20 рабочих.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.