Уфимец-наркоман арестован за угрозу 5-летнему ребенку

В Уфе 44-летний мужчина, страдающий от наркозависимости, был арестован на шесть суток. Он уклонялся от медицинского освидетельствования и реабилитации.
Как сообщили в пресс-службе судов РБ, 6 ноября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж в состоянии сильного наркотического опьянения ведет себя неадекватно и пугает их 5-летнего ребенка. Прибывший на вызов участковый узнал, что мужчина отказывается проходить медосвидетельствование. В суде он признал свою вину и выразил раскаяние.