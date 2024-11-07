Уфимец-наркоман арестован за угрозу 5-летнему ребенку

Как сообщили в пресс-службе судов РБ, 6 ноября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж в состоянии сильного наркотического опьянения ведет себя неадекватно и пугает их 5-летнего ребенка. Прибывший на вызов участковый узнал, что мужчина отказывается проходить медосвидетельствование. В суде он признал свою вину и выразил раскаяние.