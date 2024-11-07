В Башкирии водителя «скорой» осудили за гибель пациентки

В Стерлитамаке произошла авария с участием машины скорой помощи. В ДТП есть погибшие.

В феврале 54-летний водитель «скорой» вёз 67-летнюю пациентку с пневмонией в больницу. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось.

В ДТП пострадали два медика, сам водитель и сопровождающий пациентки. Женщина погибла на месте от полученных травм. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.