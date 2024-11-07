В Башкирии из-за пожара эвакуировали весь подъезд

Ночью в Башкирии произошел пожар, в результате которого весь подъезд жилого дома был эвакуирован. Инцидент случился 7 ноября в Янауле около трех часов ночи в пятиэтажном доме на улице Некрасова. На общей кухне загорелись мусорное ведро и стул на площади 0,5 кв.м.