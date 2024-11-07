Альберт Муталов избран новым мэром Салавата

Альберт Муталов назначен новым мэром Салавата. 45-летний Муталов заменил на этом посту Артура Рундау, который занимал должность мэра с 2020 года. Решение о назначении было принято городским советом депутатов 7 ноября.

Предварительно 24 октября состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором оценивались предоставленные кандидатами документы и их соответствие установленным требованиям. Затем 31 октября на конкурсе участники представили свои программы по социально-экономическому развитию города. Также кандидатов оценили по знаниям законодательства.