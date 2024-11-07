В Башкирии мужчину осудили за совращение дочери

В Башкирии перед судом предстал житель Зианчуринского района, которого обвиняют в совращении дочери своей сожительницы.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 54-летний мужчина с 2020 по 2023 год совершал сексуализированное насилие по отношению к девочке. Также он подверг насилию её подругу. Отмечается, что он пользовался беспомощным состоянием ребёнка.
Верховный суд РБ признал его виновным и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он будет проходить амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания лишения свободы.
Фото: объединённая пресс-служба судов РБ.