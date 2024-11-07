Житель Башкирии проглотил кость и не заметил

В Бирске врачи местной больницы спасли жизнь 70-летнего мужчины. Горожанин проглотил кость и сначала не заметил.

Мужчину доставили в медицинское учреждение на «скорой» с жалобами на затруднённое мочеиспускание и изменение цвета мочи. В мочевом пузыре пациента выявили инородное тело. Выяснилось, что во время трапезы мужчина проглотил кость, но не заметил этого из-за зубных протезов. Кость прошла через весь желудочно-кишечный тракт, повредила стенку сигмовидной кишки и проткнула мочевой пузырь. Из-за этого образовался свищ.