В Башкирии фиксируют повышенную заболеваемость пневмонией

В отделении Республиканской инфекционной больницы все палаты забиты больными. Причина, как говорят врачи, в наступлении холодов. Из-за переохлаждения организм становится более восприимчив к различного рода недугам. В большинстве случаев речь идет о воспалении легких, вызванном стрептококком либо микоплазмой.

Среди пациентов много подростков. Это связывают с более слабым иммунитетом, а также отсутствием вакцинопрофилактики. Основные симптомы схожи с простудой: повышенная температура и кашель с мокротой. В отличие от пневмонии, вызванной ковидом, бактериологическое заболевание имеет более легкое течение и благоприятный прогноз. Главное – не запускать.