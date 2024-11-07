ВК «Уфимочка-УГНТУ» уступил «Динамо» на своей площадке

Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» уступили на своей площадке соперницам из владивостокского «Динамо» в трех партиях. Для команды из Башкортостана этот тур стал первым домашним в рамках чемпионата России Высшей лиги А.
Первые две партии завершились со счетом 21:25 и 16:25. В третьем сете представительницы Уфы сумели навязать гостям борьбу. Долгое время счет был равным. Но в концовке партии сильнее были игроки «Динамо» – 25:19.
Ранее «Уфимочка» провела три тура на выезде, но пока коллектив не порадовал болельщиков победой. Впереди у команды еще три игры на домашней площадке. До конца этой недели наши волейболистки снова встретятся с «Динамо» из Владивостока, а также дважды сыграют с соперницами из «Московской волейбольной академии».