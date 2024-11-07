В Башкирии семья выбралась из горящего дома через окно

В Нефтекамске рано утром произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме. Семья, состоящая из мамы, двоих детей и бабушки, успела самостоятельно покинуть жилище через окно. По сообщению пресс-службы МЧС России, к моменту их приезда дом уже был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 80 кв.м.

Фото №1 - В Башкирии семья выбралась из горящего дома через окно

Как рассказал дознаватель МЧС, девочка первой заметила пожар, но на тот момент основной вход был заблокирован огнем, поэтому всей семье пришлось перебраться в дальнюю комнату и выбраться наружу через окно. В службе отметили, что это не первый инцидент с пожаром в этом доме, и в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

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