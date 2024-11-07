В Башкирии семья выбралась из горящего дома через окно

В Нефтекамске рано утром произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме. Семья, состоящая из мамы, двоих детей и бабушки, успела самостоятельно покинуть жилище через окно. По сообщению пресс-службы МЧС России, к моменту их приезда дом уже был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 80 кв.м.

Как рассказал дознаватель МЧС, девочка первой заметила пожар, но на тот момент основной вход был заблокирован огнем, поэтому всей семье пришлось перебраться в дальнюю комнату и выбраться наружу через окно. В службе отметили, что это не первый инцидент с пожаром в этом доме, и в настоящее время устанавливаются причины возгорания.