В университете Уфы заметили клопов

В Управлении Роспотребнадзора объявили предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства в адрес учебного заведения. Также специалисты напомним, что с 1 марта 2025 года услуги по обработке от насекомых могут предоставляться только лицензированными компаниями.