В университете Уфы заметили клопов

В социальных сетях студенты одного из университетов Уфы рассказали о клопах. В Роспотребнадзоре прокомментировали случившееся.
Насекомых заметили в аудитории столичного учебного учреждения. Специалисты отметили, что наличие клопов в университете – грубое нарушение норм и правил.
В Управлении Роспотребнадзора объявили предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства в адрес учебного заведения. Также специалисты напомним, что с 1 марта 2025 года услуги по обработке от насекомых могут предоставляться только лицензированными компаниями.