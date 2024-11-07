В Башкирии прошёл литературный вечер в память о Рашите Назарове

На днях исполнилось 80 лет со дня рождения Рашита Назарова — одного из ярких и талантливых представителей башкирской поэзии. В Аургазинском районе организовали литературно-музыкальный вечер, на мероприятии объявили первых лауреатов премии им. Рашита Назарова. Награду вручили за вклад в изучение и пропаганду творчества выдающейся личности Башкортостана, а также за успехи в области художественной литературы и искусства.

Песня написана на стихи «Сердце» башкирского поэта Рашита Назарова. В этих строках — размышления о сути человеческих чувств и переживаний. Это стихотворение — одно из тех, благодаря которому Рашит Назаров вошел в башкирскую литературу. Сегодня с его творчеством знаком каждый, кто любит стихи и ценит силу слова. Поэта помнят и чтят. Его именем аургазинцы назвали сельскую гимназию. А в этом году на её территории возвели бюст.

В память о поэте учредили и муниципальную премию. Первых лауреатов отметили на литературно-музыкальном вечере, посвященном 80-летию мастера пера. Один из них, Риф Мифтахов, исследователь творчества Рашита Назарова, получил награду посмертно. Именно благодаря ему и увидели свет все книги поэта. Медаль передадут его супруге. Удостоили этой премией и переводчика, главного редактора журнала «Акбузат» Ларису Абдуллину.

С теплотой отозвалась о жизни и творчестве Рашита Назарова и его родственница. Она поделилась своими детскими воспоминаниями о поэте. Ей он запомнился впечатлительным юношей, читающим и пишущим на берегу реки Уршак.

Еще с первых шагов в литературе коллеги по перу признали Рашита Назарова выдающимся поэтом. А ему было тогда лишь 18. По сей день о его творчестве с одинаковым трепетом отзываются как литераторы, так и обычные читатели.