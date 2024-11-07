В Уфе проходит онкологический форум

Сегодня в республиканском онкодиспансере ведущие хирурги со всей России проводят сложнейшие операции. Работают на новейшем оборудовании. А за ходом операций наблюдают сотни онкологов не только нашей страны, но и союзных государств. Всё это в рамках третьего Поволжского онкологического форума, который проходит в Уфе с 7 по 9 ноября.

6 операционных работают в режиме нон-стоп. Известные хирурги-онкологи из разных федеральных центров прооперируют сегодня 14 человек. Операции делают на разных органах. При этом мэтры онкологии комментируют в прямом эфире ход хирургических вмешательств для аудитории. Получить знания могли как наши врачи, так и специалисты из Узбекистана, Таджикистана и других союзных республик.

Операции проводят на новейшем оборудовании. Например, сейчас все вмешательства проводятся через минимальный разрез в несколько сантиметров, туда вводится специальный инструментарий и эндоскоп. К слову, проведение некоторых операций стало возможным благодаря появлению новых торакоскопических стоек с качеством изображения 4К.