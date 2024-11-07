Владимир Путин наградил Главу Башкирии за заслуги перед Отечеством

Заслуги руководителя Башкирии отмечены на высшем уровне: сегодня в Кремле ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Высокую награду Радию Хабирову вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. По словам экспертов, таким образом федеральный центр отметил вклад Радия Хабирова в защиту интересов страны.

Известный факт: в свое время Радий Хабиров внес значительный вклад в «Крымскую весну» и формирование Донецких и Луганских народных республик. Будучи непосредственным участником этих событий, он помог людям сохранить свою идентичность.