В Уфе прошёл мастер-класс по гимнастике от сестёр Авериных

Сегодня в Уфе провели мастер-класс одни из сильнейших гимнасток страны, члены сборной, многократные чемпионки Европы и мира сестры Дина и Арина Аверины.

Тренировка длилась два часа. На занятии побывали 30 сильнейших художниц республики. Сестры Аверины показали упражнения со скакалкой, мячом, перекаты во время элементов. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Газпром — детям».

После мастер-класса состоялись автограф и фотосессия с именитыми гимнастками. Затем сестры осмотрели центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина и пообщались с юными гимнастками республики. Они рассказали, как справляются с волнением, о том, как пришли в спорт, о своих кумирах и чем сейчас занимаются.