В Уфе презентовали «Атлас народов Башкортостана»

На мероприятии рассказали о замысле книги и ознакомили с её содержанием, подробно останавливаясь на каждой картографике. «Атлас народов» – это не только книга-справочник, но и настоящее сокровище, которое отражает культурно-этническое многообразие республики. В ней много исторических фактов, моментов, уникальных традиций и обычаев.