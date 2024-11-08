В Уфе презентовали «Атлас народов Башкортостана»

В Национальной библиотеке Башкортостана провели презентацию «Атласа народов». В работе круглого стола приняли участие ученые Института стратегических исследований Академии наук Башкортостана, журналисты, представители общественности и сотрудники библиотек.
На мероприятии рассказали о замысле книги и ознакомили с её содержанием, подробно останавливаясь на каждой картографике. «Атлас народов» – это не только книга-справочник, но и настоящее сокровище, которое отражает культурно-этническое многообразие республики. В ней много исторических фактов, моментов, уникальных традиций и обычаев.
После презентации атласы направили в библиотеки Миякинского, Чишминского, Нуримановского, Кармаскалинского районов, городов Давлеканово и Янаул.