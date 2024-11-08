В Башкирии на реке ищут пропавших рыбаков

У города Агидель на реке Белой продолжаются поиски пропавших рыбаков. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

Напомним, 7 ноября трое мужчин перевернулись на лодке. Одному из них удалось выбраться на берег и обратиться за помощью к спасателям.

На поиски двух мужчин направлено 14 человек, 2 единицы техники и 2 плавсредства. Спасатели уже обследовали 1000 к.м. акватории и 500 м береговой линии. В ходе поисков была найдена лишь пустая лодка. Розыскные мероприятия продолжаются.