Жителя Уфы осудили за смертельное избиение мужчины

Ещё в сентябре 2021 года в микрорайоне Черниковка между мужчиной и его знакомым произошла ссора. Известно, что ранее они отбывали наказание в исправительной колонии вместе. Уфимец избил оппонента руками и ногами, от чего пострадавший скончался спустя три недели в больнице, так и не приходя в сознание. Во время расследования мужчина, подозревающийся в убийстве, ударил полицейского по лицу и шее.